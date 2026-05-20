Corea y Canadá firman tres memorandos sobre defensa e industria espacial

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Corea del Sur y Canadá firmaron tres memorandos de entendimiento en el marco de una mesa redonda sobre negocios y cooperación de industrias de punta, que fue organizada en Toronto a cargo de la Agencia Coreana de Promoción del Comercio y las Inversiones, conocida como KOTRA.Los acuerdos fueron suscritos entre empresas surcoreanas y canadienses. Entre ellas, Hanwha apuesta por reforzar los intercambios con compañías de Canadá en el sector aeroespacial y de defensa, mientras que Hyundai Motor se centra en la cooperación en proyectos relacionados con el hidrógeno.La delegación surcoreana, compuesta por funcionarios y unos cincuenta empresarios, fue liderada por el jefe de la Secretaría Presidencial, Kang Hoon Sik. En el evento, Kang declaró que ambas naciones están frente a una gran oportunidad para liderar los mercados globales, mediante la combinación de los recursos naturales y la alta tecnología de Canadá, junto a la capacidad manufacturera de primer nivel de Corea del Sur.