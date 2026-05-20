Película de zombis 'Colony' supera los cinco millones de espectadores

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El thriller de zombis "Colony", del director de "Train to Busan", Yeon Sang Ho, ha superado los cinco millones de espectadores desde su estreno el 21 de mayo.La película atrajo a un total de cinco millones 7.000 espectadores hasta el sábado 13, alcanzando este hito tan solo 24 días después de su estreno, según datos del sistema de seguimiento de taquilla del Consejo de Cine Coreano publicados el domingo 14."Colony" ha atraído al público a un ritmo más acelerado que cualquier otra película estrenada este año, superando el millón de espectadores en su cuarto día, los dos millones en el quinto, los tres millones en el décimo y los cuatro millones en el decimocuarto día en cartelera.Este ritmo disminuyó ligeramente al alcanzar los cinco millones, hito que logró en su día 24. En comparación, la película "The King's Warden" alcanzó los cinco millones de espectadores en su día 18 y ha seguido atrayendo a más de 16 millones de espectadores hasta el viernes 12."Colony" narra la historia de los supervivientes de un brote de un virus zombi que intentan escapar de un edificio en cuarentena. En reparto destacan Jun Ji Hyun en el papel de profesora, Koo Kyo Hwan como un investigador con habilidades especiales, y Ji Chang Wook y Kim Shin Rok como miembros del grupo de supervivientes.