Presidente valora experiencia de Corea en licitación canadiense

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El presidente Lee Jae Myung declaró que Corea demostró el nivel de su sector de defensa ante el mundo en los procesos de licitación para el Proyecto de Submarinos de Patrulla Canadiense, aunque el esfuerzo por obtener el contrato no llegó al resultado esperado.El jefe de Estado comentó el martes 7 a través de redes sociales, que no considera esto un fracaso, ya que la experiencia acumulada los últimos meses nutrirá la competitividad del país, motivando a la industria nacional de armas a mejorar aún más su tecnología.Lee agregó que los pasos de Corea para convertirse en una potencia en el sector de defensa no se detendrán. En este sentido, afirmó que el Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para fomentar la investigación en esta materia y la exportación de armas, con el sueño de que los submarinos de construcción surcoreana contribuyan a la paz y la seguridad de los mares.El jefe de la Secretaría Presidencial, Kang Hoon Sik, coincidió con el presidente al afirmar que la oferta de Corea para el proyecto de una nueva flota de submarinos de Canadá corroboró el alto nivel de la industria nacional de equipos militares.Sin embargo, Kang reconoció que en asuntos como este no solo cuenta el aspecto técnico, sino otras condiciones igualmente importantes, como los vínculos internos de la OTAN, una alianza de seguridad regional que se mantiene firme desde 1949.