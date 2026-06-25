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Cultura

Música generada con herramientas de IA es reconocida como propiedad creativa

Write: 2026-08-04 15:22:12Update: 2026-08-04 15:32:41

Música generada con herramientas de IA es reconocida como propiedad creativa

Photo : YONHAP News

La Asociación Coreana de Derechos de Autor en la Música puso en vigor el lunes 3 un paquete de criterios y requisitos para el registro de obras generadas con inteligencia artificial como propiedad creativa. 

La novedad más relevante es que la música creada con IA se considerará una propiedad protegida por derechos de autor, en caso de que la tecnología inteligente haya sido usada como herramienta auxiliar, y que la obra haya tenido participación humana activa y significativa en la composición melódica, letra y etapa de arreglos.

Sin embargo, no se considerará una propiedad creativa la música generada por la inteligencia artificial usando solo unos cuantos comandos, conocidos como prompts. 

Para el registro se exigirá al solicitante presentar una declaración formal sobre cómo y en qué partes intervino personalmente, y el uso que dio a la inteligencia artificial en el proceso de creación, así como los documentos que prueben la veracidad de lo declarado en caso de ser necesario.
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