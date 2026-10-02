Hyundai Motor invertirá más de 15.000 millones de dólares en India hasta 2032

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Hyundai Motor Group realizará una gran inversión en India para ampliar sus plantas de producción en ese país, además de habilitar un centro de investigación y desarrollo.El presidente del conglomerado, Chung Eui Sun, se reunió el martes 13 (hora local) en Nueva Delhi con el primer ministro indio Narendra Modi. Ambos debatieron sobre los planes de inversión de Hyundai Motor, así como sobre el futuro de la industria automotriz de India y las estrategias a impulsar a largo plazo para su crecimiento.La inversión que Hyundai Motor Group hará en India abarca 15.500 millones de dólares, unos 20,8 billones de wones, que serán destinados a aumentar las instalaciones de producción de la empresa en ese país y construir allí un nuevo centro de I+D.Asimismo, otro de los objetivos del conglomerado es reforzar la cooperación con sus colaboradores indios para promover la innovación tecnológica y crear un mejor ecosistema para la industria automotriz en India.Considerando todos los proyectos, Hyundai Motor Group establecerá una sociedad permanente en India, cuyas labores se centrarán en gestionar sistemáticamente los planes de inversión.