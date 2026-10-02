Hackers vinculados a Pyongyang usan sitios web surcoreanos para ciberataques

Photo : KBS News

Existe gran probabilidad de que el grupo de hackers conectado a Corea del Norte, conocido por el nombre de Lazarus, haya usado sitios web de organizaciones y medios de comunicación de Corea del Sur para realizar ciberataques.Un informe de la compañía de seguridad cibernética Kaspersky indica que direcciones de páginas web surcoreanas, como la de la Sociedad Coreana de Obstetricia y Ginecología y otras pertenecientes a medios de prensa o empresas constructoras, fueron usadas por Lazarus al difundir y sembrar malwares.Sin embargo, aún se desconocen los daños registrados en los sitios, o si se produjeron filtraciones de datos personales, por lo que se plantea la necesidad de realizar investigaciones adicionales.Los especialistas de Kaspersky explicaron que detectaron el uso mientras analizaban los ataques perpetrados por el grupo de hackers contra varias empresas surcoreanas, denominados en conjunto como Operation Flashhole.Agregaron que descubrieron rastros de ataque desde julio de 2025 y que al menos tres compañías sufrieron daños, entre ellos una constructora, una productora de equipos de comunicación alámbrica y una empresa de diseño de softwares.