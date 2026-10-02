Canciller enfatiza el diálogo para la paz en la península coreana ante el G20

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El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, expuso la postura del Gobierno surcoreano sobre la explosión de minas en la Zona Desmilitarizada y enfatizó la importancia del diálogo para aliviar la tensión entre las dos Coreas.En la reunión de cancilleres del G20 organizada en Estados Unidos del viernes 30 al sábado 31 (hora local), Cho advirtió de cómo la conexión militar entre Corea del Norte y Rusia afecta a la seguridad regional, solicitando el apoyo de los estados miembros del Grupo de los Veinte a la paz de la península coreana.El ministro también recalcó la seguridad marítima y la necesidad de una cooperación global para afrontar posibles crisis alimentarias. En tal contexto, recordó que Corea del Sur asiente al Compromiso de mantener la integridad del Derecho Internacional del Mar de la Unión Europea, acordando hacer una contribución real para garantizar la libre navegación de barcos.Adicionalmente, Cho celebró encuentros bilaterales con sus homólogos de la UE, Reino Unido, India y México. La conversación con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, giró en torno a la seguridad cibernética y espacial, temas relacionados con la península coreana y Ucrania.En tanto, el canciller surcoreno se reunió con el secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Reino Unido, Ed Miliband, para compartir opiniones sobre industria armamentistica e inteligencia artificial. Por otra parte, el encuentro entre Cho y su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, abordó asuntos bilaterales, así como cuestiones de impacto global como el multilateralismo en los escenarios del G20 y la Organización de las Naciones Unidas.Finalmente, en el intercambio con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Roberto Velasco, el ministro surcoreano coincidó en avanzar con el cumplimiento de los acuerdos firmados por ambas naciones durante la visita de Estado del presidente Lee Jae Myung a México en septiembre.Cho y Velasco abogaron por una pronta entrada en vigor del revisado Convenio de Garantías de Inversiones, la puesta en marcha de la delegación público-privada de expertos en IA y ciencia espacial que Corea planea enviar a México, y la propuesta de celebrar una nueva reunión del Comité Conjunto de Economía, Ciencia y Tecnología en la brevedad posible.