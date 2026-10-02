Cantidad de bitcóin robada por hackers norcoreanos supera la de Tesla y El Salvador

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Medios especializados en noticias sobre el criptomercado estimaron que la cantidad de bitcóin que hackers vinculados a Corea del Norte robaron de la plataforma de intercambio Binance supera la que posee Tesla y duplica la criptoreserva del Gobierno de El Salvador, que acumula dicha moneda virtual a nivel estatal.El dato procede de los medios CoinDesk y Cointelegraph, que divulgaron el domingo 1 que mediante el ciberataque a Binance del jueves 29 se produjo el robo de 18.270 unidades de bitcóin, valorados en aproximadamente 1.400 millones de dólares, más de 1,8 billones de wones.El volumen es superior en un 59% a las 11.509 pertenecientes a la empresa de vehículos electrónicos Tesla y es 2,3 veces mayor que la reserva de El Salvador, que en 2021 había adoptado el bitcóin como moneda legal para luego modificar la normativa vinculada.Asimismo, el valor del bitcóin filtrado en el reciente caso rebasa el total de las exportaciones de bienes de Corea del Norte, de alrededor de 468,6 millones de dólares, lo que representa apenas un tercio del total.El bitcóin es una criptomoneda que sirve de referencia para medir las criptoreservas de empresas y Estados, así como la magnitud de los ciberataques. En el reciente caso de hackeo norcoreano no solo hubo pérdidas de tal criptodivisa, sino también de otras como Ethereum, además de stablecoins.