Superordenador Hangang empezará a operar en diciembre

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El sexto superordenador nacional, bautizado como Hangang, empezará a operar en diciembre con un nivel de rendimiento que lo sitúa entre los diez mejores del mundo.Hangang es una infraestructura innovadora cuya finalidad es apoyar la investigación científica asistida por la inteligencia artificial. Cuenta con 9.936 CPUs y 8.496 GPUs que permiten realizar simulacros y cálculos de gran complejidad, así como el superchip acelerador GH200 Grace Hopper de Nvidia que eleva al máximo la eficiencia en el procesamiento de datos.El superordenador será presentado ante el mundo en la Conferencia Internacional sobre Computación de Alto Rendimiento, Redes, Almacenamiento y Análisis (SC2026), a realizarse entre el 15 y 20 de noviembre.Actualmente, Hangang está en fase piloto con pruebas de servicios y su operación comenzará oficialmente el 16 de diciembre.