Lee Jae Myung llama a superar la polarización y promover un crecimiento para todos

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El presidente Lee Jae Myung llamó a promover un crecimiento que permita una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, en lugar de un crecimiento excluyente donde los beneficios se concentran en una pequeña parte de la población o en sectores específicos.En su discurso sobre los presupuestos generales del Estado para 2027 del lunes 2, el jefe de Estado afirmó que para superar las limitaciones del crecimiento en forma de K, que agrava las desigualidades y la polarización, es necesario aplicar una nueva fórmula económica, más allá de la desfasada dicotomía de crecimiento o distribución.Lee destacó que la economía surcoreana está en la senda de la recuperación y que en 2027 habrá superado por completo los remanentes de la crisis financiera de 1997, con la amortización de todos los fondos públicos inyectados en aquel entonces para salvar al país de la quiebra nacional. El mandatario sostuvo que los logros son visibles, aunque la sombra de la desigualidad y la polarización sigue existiendo.Igualmente, Lee Jae Myung subrayó que los tres proyectos nacionales que el Gobierno impulsa para fomentar el empleo, ofrecer programas de financiación para estimular la economía popular y aumentar la estabilidad de vivienda, supondrán un primer paso para superar la polarización.El jefe de Estado presentó los presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2027, describiéndolos como un plan de gastos para el futuro de una Corea insustituible. En tal sentido, detalló el presupuesto nacional del próximo año abarca un total de gastos que supera en un 12,8% el de 2026, lo que supone la mayor inversión fiscal en la historia del país.