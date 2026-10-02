Parlamento inicia debate presupuestario con fuertes diferencias entre los partidos

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La Asamblea Nacional inició el examen del presupuesto para el próximo año, con la presentación del proyecto a cargo del presidente Lee Jae Myung, en un debate que arrancó con fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición.La Comisión Especial de Presupuesto abrirá el miércoles 4 una ronda de preguntas sobre las políticas del Gobierno. El proyecto luego pasará por las comisiones parlamentarias competentes y por una subcomisión presupuestaria antes de someterse a votación. Si los debates se extienden, podrían dificultar la aprobación antes del plazo legal, el 2 de diciembre.El principal punto de fricción es el fondo de 162 billones de wones destinado a afrontar los desafíos del futuro, financiado con la recaudación extraordinaria generada por el auge de los semiconductores. Por un lado, el partido opositor Poder del Pueblo, exige recortarlo y destinar unos 100 billones de wones a reducir la deuda pública, en lugar de aumentar el gasto.Por otro lado, el gobernante Partido Democrático rechaza la propuesta de la oposición, defendiendo que el fondo constituye una inversión esencial para impulsar la inteligencia artificial, ampliar las oportunidades de los jóvenes y promover el desarrollo regional, con el objetivo de asegurar nuevas fuentes de crecimiento.A esta disputa se suman las diferencias sobre las partidas para actividades especiales de la Oficina Presidencial y de la Agencia de Investigación de Crímenes Graves, así como sobre la renta básica para las comunidades agrícolas y pesqueras, que podrían complicar las negociaciones presupuestarias.