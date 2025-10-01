Thủ tướng Hàn Quốc kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 10/10 đã đến thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, để kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) từ ngày 31/10 tới, bao gồm các cơ sở lưu trú dành cho lãnh đạo cấp cao và địa điểm tổ chức hội nghị.Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh toàn bộ sự kiện cần phải được chuẩn bị tỉ mỉ đến mức mọi người đều có thể cảm nhận được. Ông đặc biệt đề cao vai trò của các nhân viên làm việc tại đây, cho rằng sự thành bại của sự kiện phụ thuộc vào việc kiểm tra các địa điểm một cách tổng thể và chi tiết.Ông Kim yêu cầu tiến hành kiểm tra chủ động và kỹ lưỡng trong mọi lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, địa điểm tổ chức, nơi lưu trú, dịch vụ, an ninh, an toàn, và cả ẩm thực. Trong chuyến thị sát, Thủ tướng Hàn Quốc còn đến thăm đội hỗ trợ chuẩn bị cho Hội nghị APEC và khích lệ các cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, tỉnh Bắc Gyeongsang, Sở Cảnh sát và Sở Cứu hỏa tỉnh Bắc Gyeongsang, cùng Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM), những người đã làm việc không ngừng nghỉ kể cả trong kỳ nghỉ Tết Trung thu để chuẩn bị cho sự kiện. Thủ tướng cũng đề nghị trong thời gian còn lại cần dốc toàn lực để Hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức thành côngLãnh đạo Hàn Quốc đã đến kiểm tra hai khách sạn được bố trí làm khu lưu trú riêng dành cho các nguyên thủ quốc gia và yêu cầu đảm bảo mọi cơ sở vật chất và dịch vụ đều được cung cấp một cách hoàn hảo nhất để lãnh đạo các nước cảm nhận được chất lượng của Hàn Quốc. Tiếp đó, ông đến Trung tâm hội nghị quốc tế Hwabaek (HICO), nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh và các cuộc hội đàm song phương. Tại đây, ông Kim trực tiếp kiểm tra lộ trình di chuyển của các lãnh đạo, yêu cầu bố trí không gian hội nghị sao cho thuận tiện nhất cho người tham dự.Kết thúc lịch trình, ông đến bệnh viện trường Đại học Dongguk ở Gyeongju để kiểm tra tình hình chuẩn bị y tế khẩn cấp cho Hội nghị APEC, yêu cầu cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng để trong những tình huống khẩn, Hàn Quốc vẫn có thể thể hiện được diện mạo đáng tin cậy.Văn phòng Thủ tướng cho biết Thủ tướng Kim sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra thực tế tại thành phố Gyeongju trong thời gian còn lại, nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị được hoàn thiện đến mức cao nhất.