Hàn Quốc ghi nhận thông điệp 80 năm hậu chiến của Thủ tướng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11/10 cho biết Seoul ghi nhận việc Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đề cập tới tầm quan trọng của "lòng dũng cảm và sự chân thành đối diện với lịch sử", "tầm quan trọng của việc học hỏi từ lịch sử" trong thông điệp cá nhân kỷ niệm 80 năm hậu chiến.Quan chức này cho biết trong lần tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc và chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng trước, ông Ishiba cũng từng nhấn mạnh rằng Nhật Bản cần có lòng dũng cảm và sự chân thành để đối diện với quá khứ.Quan chức này nói thêm việc các nhà lãnh đạo có trách nhiệm của Nhật Bản nhìn thẳng vào lịch sử, nỗ lực xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, giữa nhân dân hai nước, là điều phù hợp cho hợp tác song phương cả hiện tại và tương lai.Trong bài "Cảm tưởng 80 năm sau chiến tranh" công bố ngày 10/8, Thủ tướng Ishiba khẳng định dựa trên nền tảng là tuyên bố của các đời Thủ tướng nhân 50 năm, 60 năm và 70 năm hậu chiến, Nhật Bản sẽ tiếp tục kế thừa lập trường của các Nội các trước đây về nhận thức lịch sử; tuyên thệ sẽ khắc ghi sâu sắc sự hối lỗi và bài học của Thế chiến II.Tiếp đó, ông Ishiba phát biểu điều quan trọng hơn cả là chủ nghĩa tự do chân chính, chủ nghĩa dân chủ lành mạnh và vững chắc, dũng cảm đối diện với quá khứ, chân thành, khoan dung, biết lắng nghe lập trường của người khác; nhấn mạnh Nhật Bản cũng không được phép quên đi lịch sử.Tuy nhiên, bài phát biểu này của ông Ishiba không lặp lại các nội dung trước đây về việc hối lỗi và xin lỗi về quá khứ đô hộ thực dân, từng xuất hiện trong tuyên bố của các đời Thủ tướng Nhật Bản trước đó, cũng như không đề cập tới các quốc gia láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc.