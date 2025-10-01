36,7% dịch vụ công Hàn Quốc đã được khôi phục sau sự cố hỏa hoạn

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc công bố tính đến 9 giờ sáng ngày 13/10, trong số 709 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) vừa qua, có 260 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ đạt 36,7%. 30 trong số 40 hệ thống trọng yếu (hạng 1) được nhiều người dân sử dụng đã hoạt động bình thường trở lại, tỷ lệ khắc phục đạt 75%.Trong số các hệ thống mới được khôi phục có dịch vụ mua sắm bưu điện (ePOST Shopping), dịch vụ hỗ trợ hành chính chung của Bộ Hành chính và an toàn, trang chủ của Cơ quan mua sắm công (PPS), hệ thống hỗ trợ hành chính cho các Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.Mặt khác, số lượng cuộc gọi tư vấn liên quan đến gián đoạn dịch vụ công đang có chiều hướng giảm dần, từ khoảng 2.700 cuộc được ghi nhận ngay sau vụ cháy vào ngày 30/9, xuống còn khoảng 300 cuộc mỗi ngày. Nội dung tư vấn chủ yếu liên quan đến bất tiện trong sinh hoạt, cách đăng ký dịch vụ qua hệ thống thay thế, và gia hạn thời hạn xử lý hồ sơ.Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc khẳng định các cơ quan hữu quan đang nỗ lực tối đa để thiết lập hệ thống thay thế và dịch vụ hỗ trợ để giải quyết những khó khăn, bất tiện của người dân.