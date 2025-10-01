Seoul đề nghị EU phân bổ hạn ngạch thuế quan thép hợp lý

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Yeo Han-koo ngày 11/10 đã có cuộc hội đàm với Ủy viên thương mại và an ninh kinh tế thuộc Ủy ban châu Âu (EC), ông Maros Sefcovic, nhân tham dự Hội nghị Bộ trưởng thương mại và đầu tư Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và Diễn đàn toàn cầu về tình trạng dư thừa nguồn cung thép, được tổ chức tại Cộng hòa Nam Phi.Tại cuộc hội đàm, Chánh Văn phòng Yeo bày tỏ lo ngại rằng nội dung đề xuất về hạn ngạch thuế quan mà EU công bố sẽ áp dụng thay thế cho các biện pháp phòng vệ thương mại với mặt hàng thép sẽ có thể tác động tiêu cực tới doanh nghiệp Hàn Quốc, gia tăng bất ổn trong môi trường thương mại.Ông Yeo nhấn mạnh Hàn Quốc cùng chia sẻ giá trị của hệ thống thương mại tự do đa phương, và là một đối tác đáng tin cậy đang hợp tác với EU trong khuôn khổ Diễn đàn toàn cầu về tình trạng dư thừa nguồn cung thép, nhằm giải quyết chung vấn đề này. Seoul kêu gọi EU cùng tìm kiếm giải pháp thân thiện để đảm bảo biện pháp vừa công bố không tác động tiêu cực tới trật tự thương mại tự do và công bằng giữa hai bên.Ông Yeo nhấn mạnh với tư cách là đối tác của EU trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà hai bên đã ký kết được 14 năm, Hàn Quốc cần được EU xem xét một cách khác biệt so với các quốc gia khác chưa ký kết FTA, được phân bổ hạn ngạch thuế quan thép đủ để có thể duy trì mức thương mại song phương như hiện hành. Bên cạnh đó, quan chức hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tham vấn chặt chẽ trong thời gian tới về vấn đề này.Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/10 (giờ địa phương) chính thức công bố dự thảo quy định về đối sách bảo hộ ngành công nghiệp thép châu Âu. Theo dự thảo này, hạn ngạch nhập khẩu thép không chịu thuế sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 18,3 triệu tấn mỗi năm cho tất cả các sản phẩm thép nhập khẩu, giảm 47% so với năm ngoái (30,53 triệu tấn). Nếu vượt quá hạn ngạch này, thuế suất áp dụng sẽ là 50%, tăng gấp đôi so với hiện nay là 25%.