Công ty nội thất Hàn Quốc tài trợ sản phẩm cao cấp từ gỗ cháy tái chế cho Hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Công ty Koas của Hàn Quốc, doanh nghiệp được chọn làm đơn vị tài trợ nội thất chính thức cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ngày 12/10 cho biết sẽ cung cấp 142 sản phẩm thuộc 17 dòng nội thất cao cấp thân thiện với môi trường, tái sử dụng gỗ bị cháy trong vụ cháy rừng quy mô lớn tại tỉnh Bắc Gyeongsang vào hồi tháng 3 năm nay.Các sản phẩm như bàn, ghế sofa, ghế ngồi do công ty Koas cung cấp sẽ được bố trí tại các khu vực như phòng làm việc của các nguyên thủ, phòng chờ dành cho khách đặc biệt và phòng hội đàm thượng đỉnh song phương bên trong Trung tâm hội nghị quốc tế Hwabaek (HICO), địa điểm tổ chức chính của Hội nghị thượng đỉnh APEC.Để tái chế gỗ bị cháy thành sản phẩm nội thất cao cấp, công ty này đã hợp tác với Cơ quan Lâm nghiệp, Viện Khoa học lâm nghiệp quốc gia Hàn Quốc, chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang và công ty chuyên gia công gỗ Dongwha.Tổng cộng 298,8㎥ gỗ bị thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng như thành phố Andong, các huyện Yeongyang và Uiseong đã được khai thác và chuyển đến công ty Dongwha để nghiền nhỏ và tạo thành ván gỗ ép. Koas đã gia công những ván gỗ ép này để tạo thành các sản phẩm nội thất phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này.Các sản phẩm Koas tài trợ cũng bao gồm ghế "Maruon", một mẫu ghế thân thiện với môi trường sẽ được các nguyên thủ quốc gia sử dụng khi tham dự hội nghị. Ghế được làm từ bột gỗ nghiền từ gỗ cháy và da sinh học, chiết xuất từ tre tự nhiên, có tính năng kháng khuẩn và khử mùi vượt trội.Koas cho biết sau khi Hội nghị thượng đỉnh APEC kết thúc, những chiếc ghế đã được các nguyên thủ sử dụng sẽ được tặng lại cho từng quốc gia tham dự. Công ty này cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan Lâm nghiệp, Quốc hội Hàn Quốc và các cơ quan liên quan để sản xuất các sản phẩm nội thất tái chế từ gỗ bị cháy.