Bộ trưởng thương mại Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục hội đàm tại Washington

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 12/10 cho biết Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington, Mỹ vào ngày 15/10 tới.Nhân chuyến thăm này, ông Koo dự kiến sẽ có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, trao đổi ý kiến về các vấn đề tài chính song phương. Tuy nhiên, thời gian, hình thức và nội dung cụ thể của cuộc gặp vẫn chưa được ấn định.Trước đó, vào cuối tháng 7, hai nước Hàn-Mỹ đã đạt được thỏa thuận thuế quan sơ bộ, theo đó Mỹ sẽ giảm mức thuế đối ứng từ 25% xuống 15%, đổi lại Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Dù vậy, hai bên vẫn chưa thu hẹp được bất đồng về các hạng mục cụ thể của gói đầu tư và vấn đề phân chia lợi nhuận, nên chưa thể ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) để chính thức hóa thỏa thuận. Phía Hàn Quốc lo ngại việc đầu tư quy mô lớn vào Mỹ có thể làm gia tăng rủi ro bất ổn trên thị trường ngoại hối, hiện coi thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương là "điều kiện cần" cho thỏa thuận chính thức.Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan đã thăm New York vào ngày 4/10 vừa qua, gặp gỡ Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và tiếp tục thảo luận về gói đầu tư 350 tỷ USD. Chuyến thăm này diễn ra ngay sau khi phía Hàn Quốc gửi Mỹ dự thảo điều chỉnh biên bản ghi nhớ (MOU) về gói đầu tư, bao gồm các yêu cầu là ký kết hiệp định hoán đổi tiền tệ không hạn chế, giữ tỷ trọng đầu tư trực tiếp ở mức hợp lý, đảm bảo Hàn Quốc tham gia vào việc lựa chọn danh mục đầu tư trên nguyên tắc hợp lý thương mại. Giới phân tích cho rằng có khả năng hai bên đã đạt được sự đồng thuận ở mức độ nhất định trong vòng đàm phán tại New York.Khi đó, Bộ trưởng Kim Jung-kwan cho biết hai bên đã trao đổi về vấn đề hoán đổi tiền tệ, nhưng chưa ấn định theo hình thức nào. Tuy nhiên, cả hai bên đã hình thành đồng thuận rằng đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm và quan trọng đối với thị trường ngoại hối Hàn Quốc.Do vậy, giới phân tích kỳ vọng chuyến thăm Washington của Phó Thủ tướng Koo sẽ đạt được tiến triển cụ thể hơn. Ông Koo cũng dự kiến gặp lại Bộ trưởng Tài chính Mỹ tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC ở Songdo, Incheon tuần tới và Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Gyeongju cuối tháng này.