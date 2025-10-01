Xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 10 của Hàn Quốc giảm 15,2%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 13/10 công bố số liệu sơ bộ về tình hình xuất nhập khẩu 10 ngày đầu tháng 10/2025. Trong khoảng thời gian này, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 12,96 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu tính theo giá trị xuất khẩu bình quân theo ngày làm việc, kim ngạch xuất khẩu tăng 33,2% do số ngày làm việc giảm trong kỳ nghỉ lễ Trung thu. Cụ thể, giai đoạn này vào năm ngoái có 5,5 ngày làm việc, trong khi năm nay chỉ có 3,5 ngày.Xét theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 4,5 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng xuất khẩu chíp bán dẫn trên tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 34,7%. Xuất khẩu xe ô tô đạt 700 triệu USD, giảm 51,8%, phụ tùng ô tô đạt 300 triệu USD, giảm 49,1%.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Đài Loan tăng mạnh 200%, từ 600 triệu USD năm ngoái lên 1,9 tỷ USD trong cùng kỳ năm nay. Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Mỹ chỉ đạt 1,4 tỷ USD, giảm 43,4%. Tuy nhiên, nếu tính theo bình quân ngày làm việc, giá trị xuất khẩu sang Mỹ chỉ giảm khoảng 11% so với năm ngoái. Xuất khẩu sang Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong cùng kỳ lần lượt đạt 1,3 tỷ USD và 700 triệu USD, giảm lần lượt 19% và 44% so với năm ngoái.Mặt khác, trong 10 ngày đầu tháng 10, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc đạt 13,5 tỷ USD, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại thâm hụt 500 triệu USD.