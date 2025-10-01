Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy hồi hương các công dân bị giam giữ tại Campuchia

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 13/10 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khẩn trương ứng phó trước tình hình các vụ lừa đảo về việc làm, bắt cóc, giam giữ và tra tấn người Hàn Quốc tại Campuchia liên tiếp xảy ra gần đây, với nguyên tắc quan trọng nhất là đưa công dân về nước nhanh nhất có thể.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac trong cùng ngày cũng đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của nhóm chuyên trách (TF) của các ban ngành hữu quan, thảo luận về vấn đề tội phạm người Hàn Quốc tại Campuchia. Tại đây, ông Wi nhấn mạnh việc có biện pháp xử lý đối với các hành vi phạm pháp của những người bị giam giữ là đương nhiên, nhưng xét về mặt nhân đạo thì cần nhanh chóng hồi hương các công dân Hàn Quốc này. Nếu cần thiết, Chính phủ sẽ xem xét phương án hồi hương theo từng giai đoạn.Phát biểu này cho thấy Seoul muốn đưa cả những công dân Hàn Quốc bị tổ chức tội phạm giam giữ, lẫn những người đang bị Chính phủ Campuchia bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phạm tội tại địa phương về nước để xử lý theo pháp luật Hàn Quốc. Văn phòng Tổng thống cho biết mục tiêu cuối cùng là hồi hương toàn bộ công dân Hàn Quốc, nhưng trong trường hợp gặp khó khăn, Chính phủ sẽ xem xét phương án đưa những người có thể về nước trước.Trong buổi thanh tra Chính phủ của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội Hàn Quốc vào cùng ngày, nghị sĩ Yoon Hu-duk của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tiết lộ được biết hiện có 68 công dân Hàn Quốc đang bị giam tại trại giam ở Campuchia. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không muốn trở về Hàn Quốc, nên Chính phủ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc đưa toàn bộ công dân về quê nhà trong thời gian ngắn.Ông Yoon nhấn mạnh quy mô của vụ việc có thể lớn hơn dự kiến, kêu gọi Chính phủ cần chuẩn bị đối sách một cách triệt để. Được biết, hơn 1.000 người Hàn Quốc đã sang Campuchia, trong đó nhiều người có liên quan đến các tổ chức tội phạm như thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại tại địa phương.Nghị sĩ Yoon cũng cảnh báo rằng các tổ chức tội phạm tại Campuchia đang bắt giữ người Hàn Quốc để lợi dụng họ trong các hoạt động lừa đảo qua điện thoại. Số người Hàn Quốc bị giam giữ trong năm 2024 được ghi nhận là 221 người, và là 320 người tính đến cuối tháng 8 năm nay, nâng tổng số lên ít nhất là khoảng 500 người. Tình hình này nghiêm trọng đến mức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đã phải chỉ thị đưa ra các đối sách đặc biệt để xử lý vấn đề này.