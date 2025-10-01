Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại thành phố Gyeongju vào cuối tháng 10 tới. Tuy nhiên, có nhận định cho rằng ông Trump khả năng cao sẽ không tham dự phiên họp chính của Hội nghị thượng đỉnh APEC.Về vấn đề này, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Nam-joon trong buổi họp báo ngày 13/10 cho biết Chính phủ hiện vẫn đang trong quá trình điều chỉnh lịch trình, nên không phù hợp để trả lời các câu hỏi mang tính giả định về khả năng Tổng thống Mỹ không tham dự hội nghị.Tại buổi thanh tra Chính phủ của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội Hàn Quốc trước đó, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Tổng thống Trump sẽ đến Hàn Quốc, nhưng khả năng lãnh đạo Mỹ không thể tham dự phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh APEC là khá cao. Seoul và Washington hiện vẫn đang phối hợp để điều chỉnh lịch trình về chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 29-30/9 của ông Trump.Theo đó, Tổng thống Mỹ được cho là sẽ tham dự một số sự kiện bên lề trong tuần lễ Hội nghị thượng đỉnh APEC, như Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) diễn ra từ ngày 27/10, và khả năng cao sẽ không dự phiên họp chính thức của Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra trong hai ngày 31/10-1/11.Tuy nhiên, Bộ trưởng Cho cũng khẳng định điều này không đồng nghĩa với việc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ chỉ diễn ra dưới hình thức ngắn gọn.