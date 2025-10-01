Hàn Quốc thúc đẩy hiệu quả kinh tế thông qua Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025

Photo : YONHAP News

Chỉ còn 17 ngày nữa là tới Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (31/10). Vì vậy, công tác chuẩn bị cho các chương trình kinh tế như "K-tech Showcase" đang bước vào giai đoạn cuối. Cùng với đó, kỳ vọng về hiệu ứng gợn sóng về kinh tế từ sự kiện cũng đang ngày càng gia tăng.Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 14/10 cho biết sẽ cùng Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) dựng một nhà trưng bày hình mái vòm, rộng khoảng 1.650 m² tại khu vực ngoài trời trong Công viên Expo Gyeongju, nơi sẽ diễn ra buổi triển lãm công nghệ của các doanh nghiệp lớn trong nước từ ngày 28-31/10.Các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung, LG, SK, ô tô Hyundai, cùng khoảng 10 nhà khởi nghiệp vừa và nhỏ sẽ tham gia sự kiện này, trưng bày các sản phẩm và công nghệ đổi mới trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), nhà thông minh, vũ trụ ảo (Metaverse), công nghệ thực tế ảo mở rộng (XR), qua đó giới thiệu năng lực kinh tế và công nghệ của Hàn Quốc ra thế giới.Ngoài ra, khu triển lãm kinh tế sẽ được tổ chức với chủ đề "Quá khứ, hiện tại và tương lai mới do Hàn Quốc dẫn dắt", chứa đựng nội dung về quá trình phát triển kinh tế và các ngành công nghiệp tiên tiến của tương lai. Nội dung trọng tâm bao gồm pin sạc, thép, năng lượng, chíp bán dẫn, công nghiệp quốc phòng; cùng các lĩnh vực tiên tiến tiêu biểu, mang đặc trưng của tỉnh Bắc Gyeongsang như kim loại, ô tô và đóng tàu. Ngoài ra, các ngành công nghiệp về mỹ phẩm, sinh học, truyện tranh mạng (webtoon) và phim truyền hình cũng được giới thiệu. Khu triển lãm này sẽ được vận hành thử từ ngày 20-26/10 và mở cửa chính thức đến ngày 23/11.Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết sẽ tận dụng tối đa Hội nghị APEC như một cơ hội xúc tiến thương mại lớn nhất từ trước đến nay, giúp doanh nghiệp trong nước và địa phương tăng cường hợp tác kinh tế với các tập đoàn toàn cầu, cũng như tạo bàn đạp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiến vào thị trường quốc tế. Sự kiện này cũng được kỳ vọng sẽ trở thành chất xúc tác cho sự chuyển đổi lớn của các ngành công nghiệp tại địa phương.Mặt khác, trong khu triển lãm kinh tế cũng sẽ diễn ra các buổi giới thiệu doanh nghiệp, lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU), thu hút đầu tư để giúp các doanh nghiệp đạt được kết quả thực chất. Theo kết quả phân tích, hiệu quả kinh tế từ việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay ước tính đạt khoảng 7.400 tỷ won (5,2 tỷ USD). Hiệu quả tác động tạo việc làm sẽ đạt khoảng 23.000 người.