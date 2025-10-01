Photo : YONHAP News

Tại buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội ngày 13/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun phát biểu nếu đầu tư trực tiếp toàn bộ 350 tỷ USD vào Mỹ thì sẽ có thể phát sinh vấn đề về ngoại hối, tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Hàn Quốc. Chính phủ đã giải thích vấn đề này với phía Mỹ. Washington đã đưa ra một đề xuất mới và Seoul đang trong quá trình xem xét đề xuất đó.Ông Cho giải thích ban đầu, khi Mỹ đề cập tới gói đầu tư 350 tỷ USD là không chỉ bao gồm đầu tư trực tiếp mà còn cả các khoản vay và bảo lãnh cho vay, nhưng sau đó lại thay đổi thành toàn bộ 350 tỷ USD là đầu tư trực tiếp. Về phần mình, Hàn Quốc vẫn giữ nguyên lập trường là không thể đầu tư trực tiếp toàn bộ 350 tỷ USD vào Mỹ.Bộ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ hết sức nỗ lực đàm phán để có thể giải quyết êm đẹp vấn đề này từ nay cho tới trước hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ được tổ chức nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng này.Ngay sau phát biểu của ông Cho, Văn phòng Tổng thống đã lên tiếng giải thích rằng vào cuối tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất với Mỹ dự thảo sửa đổi liên quan tới gói đầu tư tài chính, và Mỹ đã có phản hồi về một số nội dung nhất định.Khi được đề nghị giải thích về nội dung mà Văn phòng Tổng thống đưa ra, Ngoại trưởng cho biết "đề xuất mới" của Mỹ chưa mang tính cụ thể, nhưng đồng thời xác nhận rằng Washington đã có sự nhượng bộ hơn so với yêu cầu trước đó là phải đầu tư toàn bộ một lần bằng tiền mặt.