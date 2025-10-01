Triển khai tiêm phòng cúm mùa và COVID-19 miễn phí cho người lớn tuổi tại Hàn Quốc từ ngày 15/10

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 14/10 cho biết chương trình tiêm phòng cúm mùa và COVID-19 miễn phí dành cho người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 sẽ bắt đầu từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/4 năm sau.Cụ thể, người trên 75 tuổi sẽ được tiêm từ ngày 15/10, người từ 70-74 tuổi sẽ được tiêm từ ngày 20/10, còn người từ 65-69 tuổi sẽ bắt đầu tiêm từ ngày 22/10. Tất cả các nhóm trên đều có thể tiêm hai loại vắc-xin.KDCA cho biết dù người dân tiêm hai loại vắc-xin về cúm mùa và COVID-19 cùng lúc thì cũng không có lo ngại về phản ứng tương tác miễn dịch hay vấn đề an toàn. Người dân có thể đến bất kỳ cơ sở y tế ủy thác hoặc trung tâm y tế để tiêm phòng, không bị phụ thuộc vào địa chỉ đăng ký cư trú.Danh sách các cơ sở tiêm chủng có thể được tra cứu tại trung tâm y tế địa phương hoặc trên trang web "Trợ lý tiêm chủng". Sau khi tiêm, người dân nên ở lại cơ sở y tế trong khoảng 20-30 phút để theo dõi phản ứng bất thường và nghỉ ngơi đầy đủ sau khi về nhà.Việc tiêm phòng COVID-19 cho nhóm có nguy cơ cao, bao gồm người bị suy giảm miễn dịch, người đang điều trị hoặc sinh sống tại bệnh viện dưỡng lão, cơ sở phục hồi sức khỏe tâm thần, trung tâm dành cho người vô gia cư và cơ sở dành cho người khuyết tật, cũng sẽ được triển khai từ ngày 15/10.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc nhấn mạnh do chủng vi-rút thay đổi mỗi năm, nên việc tiêm phòng cúm mùa và COVID-19 hằng năm cho các nhóm nguy cơ cao là hết sức quan trọng, kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm chủng.