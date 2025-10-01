Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo dốc toàn lực bảo vệ công dân tại Campuchia

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 14/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ đạo các ban ngành hữu quan phải huy động toàn bộ nguồn lực hiện có để giải quyết nhanh chóng, chính xác và triệt để các vụ việc công dân bị bắt cóc, giam giữ tại Campuchia liên tục xảy ra gần đây. Tổng thống nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là phải bảo vệ các nạn nhân, nhanh chóng đưa những công dân liên quan đến vụ việc về nước an toàn.Gần đây, tại Campuchia liên tiếp phát hiện các trường hợp người Hàn bị giam giữ bởi các tổ chức tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo qua điện thoại (voice phishing). Ngoài ra, một số công dân Hàn Quốc khác cũng bị cơ quan điều tra địa phương bắt giữ với lý do có liên quan đến các hoạt động tội phạm.Tổng thống cho biết nhiều công dân quốc gia khác cũng đang bị giam giữ tại Campuchia, người Hàn nhiều thứ 5 hoặc thứ 6, con số không hề nhỏ. Các ban ngành hữu quan phải tham vấn với Chính phủ Campuchia, đẩy nhanh xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan trị an hai nước. Đặc biệt, phải nhanh chóng xác minh các trường hợp khai báo mất tích. Chính phủ cần lập tức triển khai các biện pháp khả thi để bảo vệ sự an toàn cho người dân. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cần phải siết chặt hạn chế du lịch tới những khu vực có lo ngại về hành vi phạm tội, ngăn chặn tận gốc các vụ việc tương tự.Tổng thống cũng chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài bố trí nhân lực, ngân sách đầy đủ, sẵn sàng ứng phó ngay lập tức khi người dân đề nghị trợ giúp.