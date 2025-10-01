Bắc Triều Tiên tham dự diễn đàn năng lượng quốc tế tại Nga

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/10 đưa tin cho biết đoàn đại biểu do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp điện lực Bắc Triều Tiên Kim Yu-il dẫn đầu một ngày trước đã khởi hành từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng để tham dự diễn đàn tuần lễ năng lượng quốc tế lần thứ 8 tại Nga. Theo đó, việc Bình Nhưỡng có thảo luận với Matxcơva về phương án hợp tác năng lượng để giải quyết tình trạng thiếu điện kéo dài hay không đang nhận được nhiều sự chú ý.Diễn đàn năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15-17/10 tại Matxcơva, với chủ đề "Cùng kiến tạo năng lượng của tương lai", thảo luận về các chủ đề đa dạng như năng lượng điện hạt nhân, dầu mỏ, khí đốt, than đá, công nghiệp điện lực, khí hậu và an ninh năng lượng.Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức sự kiện này hàng năm, bắt đầu từ năm 2017. Đây là lần thứ hai Bắc Triều Tiên tham dự diễn đàn này kể từ năm 2018. Diễn đàn tuần lễ năng lượng quốc tế là diễn đàn nhằm thảo luận các vấn đề nổi cộm trong việc phát triển lĩnh vực năng lượng, nhiên liệu và thiết lập quan hệ quốc tế trong ngành năng lượng.Nga, quốc gia có nguồn điện dồi dào, từ đầu những năm 2000 đã thể hiện sự quan tâm đến việc cung cấp lượng điện dư thừa từ các nhà máy thủy điện ở vùng Viễn Đông nước này, như nhà máy Bureya ở tỉnh Amur, cho bán đảo Hàn Quốc. Vào tháng 8/2011, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên khi đó là ông Kim Jong-il cũng từng đích thân đến thăm nhà máy Bureya, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Bình Nhưỡng đối với việc hợp tác năng lượng với Matxcơva.Mặt khác, KCNA cho biết Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Nga ngày 9/10 đã tổ chức tiệc mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động miền Bắc (10/10). Buổi tiệc có sự tham dự của Chủ tịch đảng Cộng sản liên bang Nga Gennady Zyuganov, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Ivan Melnikov, cùng quan chức trong Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Nga.Tại đây, ông Ivan Melnikov bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ những binh sĩ Bắc Triều Tiên đã hỗ trợ Nga, tham gia chiến dịch giải phóng khu vực Kursk, thể hiện lòng kính trọng đối với các anh hùng đã hy sinh trên chiến trường. Quan chức Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định quan hệ hữu nghị Nga-Triều sẽ tiếp tục được phát triển phù hợp với lợi ích của người dân hai nước, kế thừa truyền thống hợp tác và tình đoàn kết chiến đấu đáng tự hào giữa hai bên.