Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ xúc tiến đối thoại toàn diện với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young tại buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất Quốc hội ngày 14/10 khẳng định Chính phủ đương nhiệm khắc ghi sâu sắc nguyện vọng của người dân về hòa bình, và sẽ thực thi một cách nhất quán nguyên tắc hòa bình trong mọi quá trình xúc tiến chính sách với Bắc Triều Tiên.Ông Chung cho biết Bộ Thống sẽ nỗ lực nhất quán nhằm giảm nhẹ căng thẳng và khôi phục niềm tin liên Triều, trên cơ sở là ba nguyên tắc trong chính sách với miền Bắc mà Tổng thống Lee Jae Myung đề ra.Bộ trưởng giải thích sáng kiến "E.N.D" mà Tổng thống Lee công bố trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng trước có ba trọng tâm chính là "Giao lưu" (Exchange), "Bình thường hóa quan hệ" (Normalization) và "Phi hạt nhân hóa" (Denuclearization), nhằm chấm dứt thời kỳ đối đầu và thù địch thông qua đối thoại toàn diện, mở ra một chương mới cho sự tăng trưởng chung của hai miền Nam-Bắc. Trên cơ sở sáng kiến này, Chính phủ sẽ nỗ lực kéo Bắc Triều Tiên trở lại bàn đối thoại, thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và khôi phục quan hệ liên Triều.Ngoài ra, Bộ Thống nhất sẽ nỗ lực để xây dựng các chính sách với miền Bắc và chính sách thống nhất dựa trên sự tham gia và đồng thuận của người dân; thúc đẩy sự trao đổi, tham gia của các tầng lớp, thế hệ.Ông Chung cho biết trong thời gian qua, Bộ Thống nhất đã xúc tiến khôi phục các chức năng đối thoại và giao lưu liên Triều, vốn bị tê liệt trong nhiệm kỳ Chính phủ tiền nhiệm. Trên nền tảng là bộ máy tổ chức và chức năng vốn có, Bộ sẽ nỗ lực trong việc mở ra một bán đảo Hàn Quốc hòa bình và thịnh vượng chung.