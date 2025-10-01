Bộ trưởng Tài chính Mỹ xác nhận lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ gặp mặt tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang có chiều hướng kiềm chế đẩy cao căng thẳng thương mại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong bài phỏng vấn với kênh Fox Business ngày 13/10 (giờ địa phương) cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.Theo ông Bessent, trong cuối tuần qua, hai nước đã có các cuộc trao đổi đáng kể và dự kiến sẽ tiếp tục đối thoại cấp chuyên viên trong tuần này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp thuế quan bổ sung với Trung Quốc sẽ chưa có hiệu lực cho đến ngày 1/11, qua đó để ngỏ khả năng tình hình có thể thay đổi tùy theo diễn biến đối thoại giữa hai bên.Về việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Bộ trưởng Bessent chỉ trích mạnh mẽ động thái này của Bắc Kinh mang tính chất chĩa "đại bác" vào chuỗi cung ứng toàn thế giới. Nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề này, Mỹ vẫn còn nhiều "đòn bẩy" có thể sử dụng, qua đó cảnh báo về khả năng đáp trả quyết liệt hơn cả việc Bắc Kinh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.Mặt khác, về việc Chính phủ liên bang Mỹ đã tạm dừng hoạt động sang ngày thứ 13, ông Bessent nhận định tình hình đang trở nên nghiêm trọng, bắt đầu tác động tới nền kinh tế thực và đời sống người dân. Chính phủ Mỹ đang phải tạm hoãn các khoản chi khác để có thể trả lương cho các quân nhân.Ngoài ra, tổ hợp bảo tàng lớn nhất thế giới của Smithsonian, vốn vẫn mở cửa sau khi Chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động, đã phải tạm dừng hoạt động từ một ngày trước. Chính phủ Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu gửi thông báo sa thải tới nhân viên một số cơ quan liên bang.