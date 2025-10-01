Chính giới đánh giá trái chiều về buổi thanh tra Chính phủ đầu tiên của Quốc hội

Photo : KBS News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành của Hàn Quốc đánh giá ngày thanh tra đầu tiên của Quốc hội với các ban ngành Chính phủ hôm 13/10 đã đạt được nhiều kết quả ý nghĩa. 14 Ủy ban thường trực Quốc hội đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng về các vấn đề nổi cộm như đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ, vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Campuchia. Trong thời gian còn lại, đảng cầm quyền sẽ tập trung vào các vấn đề chính sách hơn là tranh cãi chính trị.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Kim Byung-kee nhấn mạnh đợt thanh tra Chính phủ là thời gian Quốc hội thực hiện trách nhiệm vì dân sinh, không thể lãng phí thời gian vào tranh cãi một cách vô trách nhiệm, cản trở công tác điều hành đất nước của Chính phủ.Đặc biệt, đảng cầm quyền quy trách nhiệm các vụ việc liên quan tới công dân Hàn Quốc tại Campuchia gần đây là do Chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol chỉ tăng ngân sách cho các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong khi lại cắt giảm nhân lực đối phó với tội phạm. Đảng cầm quyền cũng chỉ trích việc đảng đối lập không cho phép Chánh án Tòa án tối cao Cho Hee-dae rời khỏi phiên thanh tra như thông lệ, mà yêu cầu ông Cho phải trực tiếp trả lời chất vấn là hành động "giam giữ" Chánh án, biến buổi thanh tra thành phiên tòa nhằm bêu riếu ông Cho.Ngược lại, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung đang đối phó một cách hời hợt với các vụ công dân Hàn bị bắt cóc tại Campuchia. Đảng này hối thúc Tổng thống Lee trực tiếp thuyết phục Chính phủ Campuchia để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.Đại điện đảng này tại Quốc hội Song Eon-seok cho rằng Chính phủ cần lập một nhóm chuyên trách đối phó khẩn cấp liên ngành hoặc huy động các kênh ngoại giao như cử đặc phái viên tới ngay Campuchia, thúc giục chính quyền nước sở tại hành động quyết liệt hơn.Trong ngày 14/10, các Ủy ban thường trực Quốc hội tiếp tục thanh tra các ban ngành Chính phủ. Tại buổi thanh tra của Ủy ban Hành chính và an toàn, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung đã xin lỗi về tình trạng gián đoạn các dịch vụ công sau vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIS), cam kết sẽ khắc phục một cách nhanh chóng và lập đối sách phòng ngừa sự cố tương tự.