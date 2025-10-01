Hơn một nửa kế hoạch trong khuôn khổ tập trận UFS của quân đội Hàn-Mỹ vẫn chưa được thực hiện

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 14/10 cho biết trong đợt tập trận chung Hàn-Mỹ "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) hồi tháng 8, quân đội Hàn Quốc đã phải hoãn hơn 20 cuộc tập trận cơ động ngoài trời sang tháng 9 do nắng nóng cực đoan, nhưng đến nay chỉ mới có 5 cuộc tập trận được thực hiện thực tế. JCS khẳng định các cuộc huấn luyện còn lại sẽ được tiến hành trước cuối năm nay.Quân đội Hàn Quốc giải thích các cuộc huấn luyện cơ động ngoài trời chung được điều chỉnh trong khuôn khổ UFS vẫn đang được tiến hành bình thường, và sẽ được triển khai trong nửa cuối năm 2025 sau khi cân nhắc lịch trình giữa hai bên.Trong buổi thanh tra Chính phủ vào một ngày trước, Bộ Quốc phòng cho biết trong thời gian diễn ra cuộc tập trận "Lá chắn tự do" (FS) và UFS, quân đội Hàn Quốc tập trung vào các cuộc huấn luyện chung gắn liền với tình huống diễn tập, đồng thời sẽ tiến hành cân đối giữa các cuộc huấn luyện kỹ thuật chiến đấu quy mô nhỏ và huấn luyện định kỳ trong suốt cả năm.UFS là cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ, mang tính chất phòng thủ trên bán đảo Hàn Quốc, bao gồm cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính và tập trận cơ động ngoài trời.Quân đội Hàn Quốc ban đầu đã lên kế hoạch tiến hành 40 cuộc huấn luyện cơ động ngoài trời trong thời gian diễn ra cuộc tập trận UFS. Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh lý do nắng nóng cực đoan, việc hoãn các cuộc tập trận sang tháng 9 là một biện pháp đã cân nhắc việc Bắc Triều Tiên liên tục phản đối các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ.