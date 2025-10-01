Chủ nhân Giải Nobel Kinh tế 2025 khuyên Hàn Quốc nên tiếp tục con đường đã đi

Photo : YONHAP News

Giáo sư Joel Mokyr (người Mỹ gốc Israel và Hà Lan), hiện đang công tác tại Đại học Northwestern (Mỹ), đồng chủ nhân Giải Nobel Kinh tế năm nay, cho biết ông không mấy lo ngại về nền kinh tế Hàn Quốc, đồng thời đưa ra lời khuyên rằng Hàn Quốc chỉ cần tiếp tục con đường mà mình đã đi.Trong buổi họp báo tổ chức tại khuôn viên Đại học Northwestern, gần thành phố Chicago (Mỹ) vào ngày 13/10 (giờ địa phương), khi được phóng viên Hàn Quốc đặt câu hỏi về giải pháp cho tình trạng tăng trưởng chậm hiện nay, giáo sư này đã trả lời rằng thật mỉa mai khi một câu hỏi như vậy lại được đặt ra từ phía Hàn Quốc.Giáo sư Mokyr nhận định từ một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cực kỳ thấp vào những năm 1950, Hàn Quốc đã tăng trưởng thần kỳ, trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới hiện nay. Những quốc gia đáng lo ngại không phải Hàn Quốc, mà là các nước như Bắc Triều Tiên hay Myanmar.Giáo sư này thừa nhận rằng vấn đề tỷ lệ sinh thấp của Hàn Quốc có thể trở thành yếu tố làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhưng Hàn Quốc cần tiếp tục mở cửa biên giới và tận dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới như đã làm từ trước tới nay.Mặt khác, cũng trong buổi họp báo trên, giáo sư này khẳng định sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không đe dọa tới nhân loại. Theo ông, kịch bản như quan điểm cho rằng AI sẽ đẩy nhân loại vào diệt vong cũng như thống trị Trái đất xuất phát từ các tiểu thuyết viễn tưởng phản địa đàng (Dystopia) sẽ không xảy ra.Viện hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển cùng ngày đã công bố chủ nhân của Giải Nobel Kinh tế năm nay là bộ ba giáo sư Joel Mokyr (người Mỹ gốc Israel và Hà Lan), Philippe Aghion (người Pháp) và Peter Howitt (người Canada) với lý thuyết giải thích tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.