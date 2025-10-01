Lợi nhuận quý III của Samsung vượt xa kỳ vọng thị trường

Photo : KBS News

Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc ngày 14/10 công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2025. Trong quý trước, lợi nhuận của hãng đạt 12.100 tỷ won (8,46 tỷ USD), tăng 31,81% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn tới 17% so với dự báo thị trường. Doanh thu của Samsung đạt 86.000 tỷ won (60,13 tỷ USD), tăng 8,7%, mức cao kỷ lục xét theo quý.Kết quả vượt kỳ vọng này được phân tích là nhờ mảng chíp bán dẫn. Dù Samsung chưa công bố kết quả kinh doanh theo từng bộ phận, nhưng riêng mảng chíp bán dẫn được dự báo mang lại lợi nhuận 6.000 tỷ won (4,19 tỷ USD) cho hãng. Trước đó, lợi nhuận của bộ phận này chỉ đạt 400 tỷ won (279,6 triệu USD) trong quý II.Trong quý trước, giá bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) tăng vọt, sản lượng xuất xưởng bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng, cùng với tình trạng thua lỗ ở mảng foundry (sản xuất chíp bán dẫn theo hợp đồng) được cải thiện, được xem là các yếu tố chính cải thiện kết quả kinh doanh của Samsung.Các chuyên gia nhận định đà phục hồi lợi nhuận của Samsung sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, đặc biệt là trong mảng chíp bán dẫn. Việc hãng OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, công bố đầu tư chíp bán dẫn trí tuệ nhân tạo quy mô lớn đã kéo giá chíp nhớ tăng mạnh. Sản phẩm bộ nhớ băng thông cao cũng được kỳ vọng sẽ được mở rộng nguồn cung sau một thời gian đình trệ.Một ngày trước, hãng điện tử LG cũng công bố lợi nhuận kinh doanh quý III đạt 688,9 tỷ won (481,89 triệu USD), vượt 10% dự báo thị trường, nhưng giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2024. LG cho biết kết quả kinh doanh mảng thiết bị gia dụng và phụ tùng điện tử ô tô khả quan, song các yếu tố khác như chi phí thuế quan đã ảnh hưởng tới lợi nhuận của hãng.