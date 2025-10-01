Seoul chính thức triển khai xe buýt tự hành Dongdaemun A01

Photo : YONHAP News

Chính quyền quận Dongdaemun (Seoul) thông báo tuyến xe buýt tự hành mang tên "Dongdaemun A01" đã chính thức đi vào hoạt động từ 9 giờ sáng ngày 14/10. Đây là tuyến xe buýt tự hành đầu tiên được vận hành tại khu vực Đông Bắc của thủ đô Seoul.Tuyến xe này được vận hành khứ hồi trên quãng đường 15 km, từ ga Janghanpyeong, đi qua ngã tư Jeonnong, ga Cheongnyangni, nhà tưởng niệm vua Sejong đến trung tâm y tế đại học Kyung Hee, với 23 điểm dừng. Xe hoạt động 6 chuyến mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu lúc 9 giờ sáng (tại điểm khởi hành) đến lúc 6 giờ 15 phút chiều (tại điểm kết thúc). Khoảng cách giữa các chuyến là 75 phút.Chính quyền quận Dongdaemun ngày 13/10 đã tổ chức lễ thông xe. Chính quyền quận Dongdaemun nhấn mạnh việc vận hành tuyến xe buýt tự hành lần này là cột mốc mới trong giao thông tại khu vực Đông Bắc thủ đô Seoul, đồng thời là bước tiến quan trọng hướng tới một đô thị tương lai. Chính quyền quận sẽ tiếp tục nỗ lực và đổi mới để mang đến dịch vụ di chuyển an toàn và tiện lợi hơn cho người dân.