Bộ Thống nhất xúc tiến khôi phục Quỹ hỗ trợ khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo công tác trình lên buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội ngày 14/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang xúc tiến khôi phục Quỹ hỗ trợ khu công nghiệp liên Triều Gaesung nhằm chuẩn bị cho việc tái khởi động khu công nghiệp này.Quỹ hỗ trợ khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị giải thể vào tháng 3 năm ngoái, hiện chỉ còn lại pháp nhân chịu trách nhiệm giải quyết các khoản công nợ. Bộ Thống nhất đang xem xét quy trình khôi phục hoạt động của Quỹ này.Tuy nhiên, dù Chính phủ khôi phục Quỹ hỗ trợ khu công nghiệp liên Triều Gaesung thì khả năng khu công nghiệp này hoạt động trở lại là cực kỳ nhỏ. Khu công nghiệp Gaesung đã bị Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye cho dừng hoạt động hoàn toàn từ tháng 2/2016 nhằm đáp trả các động thái khiêu khích hạt nhân, tên lửa của miền Bắc.Bên cạnh đó, Bộ Thống nhất cũng sẽ xúc tiến sửa đổi Luật Quỹ hợp tác liên Triều nhằm mở rộng phạm vi sử dụng nguồn quỹ sang các dự án được xây dựng trên nền tảng hợp tác, giao lưu liên Triều trong nước. Hiện nay, nguồn quỹ này chỉ được dùng cho các dự án hợp tác liên Triều.Bộ thống nhất sẽ chủ động, từng bước khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, thành lập và vận hành Ủy ban quân sự chung liên Triều để xây dựng niềm tin quân sự giữa hai miền, thiết lập cơ chế liên ngành để tìm kiếm các nghị sự liên quan và lập chiến lược tham vấn với miền Bắc.Để xúc tiến các dự án sử dụng Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vào mục đích hòa bình, Bộ Thống nhất đã thành lập một cơ chế tham vấn cấp chuyên viên liên ngành vào tháng trước, và đang hỗ trợ xây dựng luật liên quan.