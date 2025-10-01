Lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 14/10 cảnh báo giá bất động sản tại Hàn Quốc đang bị thổi phồng quá mức, một lúc nào đó sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng như Nhật Bản.Chủ trì cuộc họp Nội các cùng ngày, ông Lee chỉ ra rằng giá bất động sản tại Hàn Quốc có lẽ xếp ở mức cao nhất thế giới xét trên thu nhập bình quân của người dân trong nước. Đã từng có thời kỳ bất động sản là kênh đầu tư duy nhất của người dân. Tuy nhiên giờ đây, thế giới đã xuất hiện thêm nhiều kênh đầu tư thay thế, do vậy Chính phủ Hàn Quốc cần phải bình thường hóa thị trường vốn.Tổng thống cảnh báo về nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô, đồng thời chỉ đạo các ban ngành hữu quan lập chính sách để dòng vốn đổ dồn vào thị trường bất động sản dịch chuyển sang thị trường cổ phiếu. Theo lãnh đạo Hàn Quốc, tư duy làm giàu thông qua đầu cơ bất động sản giờ đây đã lỗi thời, bởi sớm muộn gì cũng xảy ra sự cố. Do đó, cần thay đổi nhận thức trong toàn xã hội để chuyển hướng dòng vốn đầu tư một cách hợp lý vào các lĩnh vực sản xuất.Tổng thống chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Lee Eok-won và Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Yun-duk phải ngăn chặn tình trạng bóp méo thông tin gây rối loạn thị trưởng, đẩy giá bất động sản lên mức cao phi lý.Bên cạnh đó, Tổng thống lưu ý rằng gần đây, mạng xã hội tràn lan các quảng cáo sai lệch, phóng đại lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thậm chí vào mục đích thao túng giá bất động sản. Các hành vi này gây tổn hại lớn tới kinh tế quốc dân, nhiễu loạn thị trường, phải bị xử lý nghiêm minh. Các ban ngành hữu quan Chính phủ phải lập đối sách căn bản để chấn chỉnh các hành vi làm sai lệch trật tự thị trường.