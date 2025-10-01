Chỉ số KOSPI dao động mạnh phiên ngày 14/10 trước căng thẳng Mỹ-Trung tái bùng phát

Photo : YONHAP News

Đầu phiên giao dịch ngày 14/10, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) xác lập mức điểm giữa phiên cao kỷ lục, nhưng sau đó lại quay đầu giảm do tác động từ việc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang trở lại.Ngay sau khi mở cửa ở mức 3.604,12 điểm, tăng 0,55% so với phiên trước, chỉ số KOSPI đã vượt qua kỷ lục giữa phiên là 3.617,86 điểm được ghi nhận hôm 10/10, và vọt lên mức 3.646,77 điểm lúc 9 giờ 32 phút sáng.Một trong những nguyên nhân chính giúp KOSPI tăng mạnh đầu phiên là kết quả kinh doanh quý III của hãng điện tử Samsung, được công bố ngay trước giờ mở cửa, đã vượt xa kỳ vọng của thị trường. Samsung thông báo lợi nhuận kinh doanh hợp nhất quý III/2025 đạt 12.100 tỷ won (8,46 tỷ USD), tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn khoảng 17,4% so với dự báo thị trường.Tuy nhiên từ đầu giờ chiều trở đi, chỉ số KOSPI bắt đầu giảm mạnh, rồi đóng cửa ở mức 3.561,81 điểm, giảm 22,74 điểm (0,63%) so với phiên trước.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 847,96 điểm, giảm 12,53 điểm (1,46%). Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD chốt phiên ở mức 1.431 won đổi 1 USD, tăng 5,2 won.