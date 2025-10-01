IMF nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 lên mức 0,9%

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 14/10 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới tháng 10/2025", trong đó tăng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 lên 0,9%, tăng 0,1% so với mức 0,8% được đưa ra hồi tháng 7. Tuy nhiên, IMF không nêu rõ lý do cụ thể cho quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng này.Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ quốc tế cũng dự báo kinh tế Hàn Quốc trong năm 2026 sẽ tăng trưởng 1,8%. Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc phân tích điều này cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc sẽ dần quay lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định, tiến gần tới mức tăng trưởng tiềm năng là 2%.Xét theo quốc gia, triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay và năm sau đều ở mức 1,6%. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng Euro, Nhật Bản và Trung Quốc trong năm 2025 lần lượt là 1,2%, 1,1% và 4.8%. IMF cũng đưa ra dự báo tỷ lệ tăng trưởng của các nước này trong năm sau lần lượt là 1,1%, 0,6% và 4,2%.Quỹ Tiền tệ quốc tế đánh giá nền kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro theo chiều hướng giảm, bao gồm sự bất ổn trong thương mại, tác động tiêu cực của các chính sách hạn chế di cư đến năng suất, bất ổn trong thị trường tài chính, cùng với khả năng phải đánh giá lại vai trò của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI).IMF nhấn mạnh việc xây dựng một môi trường thương mại có thể dự đoán được là rất quan trọng để giảm bớt các rủi ro, kêu gọi nỗ lực mở rộng các hiệp định thương mại song phương và đa phương.