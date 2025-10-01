Mỹ và Anh áp lệnh cấm vận đối với một tổ chức lừa đảo tại Campuchia

Photo : YONHAP News

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 14/10 (giờ địa phương) đã phối hợp với Chính phủ Anh để triển khai các biện pháp ứng phó với tổ chức tội phạm nhắm vào công dân Mỹ và các nước đồng minh.Mỹ và Anh đã áp lệnh cấm vận đối với Tập đoàn Prince Holding Group, một tổ chức lừa đảo phi pháp có trụ sở tại Campuchia, chuyên chiếm đoạt tiền của các nạn nhân trên toàn thế giới. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp dụng 146 biện pháp trừng phạt liên quan đến tập đoàn này, bao gồm cả Chủ tịch Chen Zhi. Theo điều tra, tổ chức này đã xây dựng các khu phức hợp tại Campuchia và các nơi khác để làm sòng bạc và trung tâm lừa đảo phi pháp, cũng như tham gia điều hành thông qua các đại diện trung gian.Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh sự lan rộng nhanh chóng của các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến công dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD. Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ người dân khỏi các hành vi phạm tội. Chính phủ Anh cũng ngay lập tức đóng băng các bất động sản tại London thuộc sở hữu của Chủ tịch Chen Zhi và các đối tượng có liên quan khác, bao gồm một biệt thự và nhiều căn hộ chung cư.Chen Zhi được xác định là người cầm đầu tổ chức tội phạm này, sinh năm 1987 tại Trung Quốc, có quốc tịch Campuchia và được cho là đã mua thêm quốc tịch của Cộng hòa Síp (Cyprus) và Vanuatu.Ngoài ra, tập đoàn dịch vụ tài chính Huione Group tại Campuchia bị nghi ngờ đã giúp rửa tiền cho các tội phạm mạng cũng nằm trong danh sách bị cấm vận lần này của Bộ Tài chính Mỹ. Tổng số tiền bất hợp pháp được tổ chức này rửa tiền lên tới 5.700 tỷ won (4 tỷ USD). Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong đó có bao gồm cả tiền ảo bị Bình Nhưỡng đánh cắp thông qua các vụ tấn công mạng.Riêng tại Mỹ, Bộ Tài chính ước tính trong năm ngoái, thiệt hại do các tổ chức lừa đảo có trụ sở tại khu vực Đông Nam Á gây ra đã vượt quá 10 tỷ USD.