Hội nghị Tỉnh trưởng Hàn-Trung được tổ chức lại sau 7 năm bị gián đoạn

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các Tỉnh trưởng Hàn Quốc (GAROK) ngày 14/10 cho biết sẽ cùng Hiệp hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc (CPAFFC) tổ chức Hội nghị Tỉnh trưởng Hàn-Trung lần thứ 3 tại Seoul, từ ngày 28-30/10.Hội nghị lần này được tổ chức nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025, với chủ đề "Thúc đẩy phát triển chung và hợp tác thực chất giữa chính quyền địa phương của Hàn Quốc và Trung Quốc". Các bên dự kiến sẽ thảo luận về các phương án thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp tiên tiến, giao lưu con người và du lịch song phương.Phía Hàn Quốc sẽ có sự tham dự của Thị trưởng thành phố Incheon kiêm Chủ tịch GAROK Yoo Jeong-bok, cùng các Thị trưởng và Tỉnh trưởng khác. Phía Trung Quốc có sự góp mặt của Chủ tịch CPAFFC Yang Wanming, cùng đại diện các chính quyền địa phương.Hội nghị Tỉnh trưởng Hàn-Trung được tổ chức lần đầu tại thành phố Incheon, Hàn Quốc vào năm 2016 và lần thứ hai tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm 2018. Sự kiện năm nay đã được tổ chức lại sau 7 năm.Ông Yoo Jeong-bok nhấn mạnh năm 2025 là cột mốc quan trọng khi Seoul và Bắc Kinh kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, và 10 năm ký kết Hiệp định thương mại tự do Hàn-Trung, bày tỏ kỳ vọng hội nghị lần này sẽ mở rộng con đường hợp tác thực chất ở cấp chính quyền địa phương giữa hai nước.