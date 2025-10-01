200 sinh viên quốc tế tham gia tình nguyện hỗ trợ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025

Photo : YONHAP News

200 sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường đại học ở tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc sẽ tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju vào cuối tháng 10, góp phần bảo đảm sự kiện được tổ chức thành công mà không gặp trở ngại ngôn ngữ.Các tình nguyện viên đến từ 15 nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Việt Nam, Philippines và Indonesia sẽ được bố trí tại các địa điểm du lịch chủ chốt và các cơ sở giao thông chính trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị APEC. Những sinh viên này đã được tuyển chọn thông qua quy trình đề cử từ các trường đại học. Với khả năng sử dụng thành tạo nhiều thứ tiếng, bao gồm tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, các tình nguyện viên người nước ngoài được kỳ vọng sẽ giúp ích lớn trong quá trình tổ chức sự kiện.Các sinh viên quốc tế tham gia tình nguyện đều chia sẻ sẽ nỗ lực hết sức để du khách đến thăm thành phố Gyeongju trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC không gặp phải bất tiện nào.Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang trước đó đã tuyển chọn trước 20 tình nguyện viên trong tổng số 200 du học sinh tham gia tình nguyện cho Hội nghị APEC. 20 người này đã hoàn tất khóa đào tạo sơ bộ vào tháng 4 vừa qua và thực hiện các hoạt động thực tế vào tháng 5, như đến thăm các cơ sở giao thông và hạ tầng liên quan đến sự kiện, xem các điểm còn khuyết thiếu và đề xuất hướng cải thiện dựa trên góc nhìn của người nước ngoài.180 sinh viên còn lại là những sinh viên nhập học trong học kỳ 2 năm nay, đã tham gia khóa đào tạo trực tuyến vào tháng 9, tập trung vào ý nghĩa của Hội nghị thượng đỉnh APEC và vai trò của tình nguyện viên.Các tình nguyện viên này sẽ chính thức hoạt động vào ngày 26/10 tới, với buổi đào tạo thực tế tại các địa điểm công cộng và khu du lịch tại thành phố Gyeongju, và sẽ tiếp tục hoạt động đến hết ngày 1/11. Đặc biệt, các sinh viên quốc tế này cũng sẽ được phân công hỗ trợ ngôn ngữ tại các địa điểm như khu ẩm thực lưu động tại Trung tâm nghệ thuật Gyeongju, nơi diễn ra "Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC" (APEC CEO Summit) từ ngày 28-31/10.Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng sẽ tham gia sản xuất video quảng bá cho Hội nghị APEC trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh sự kiện ra toàn thế giới.