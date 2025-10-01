Hàn Quốc cử nhóm ứng phó tới Campuchia thảo luận hồi hương công dân bị giam giữ

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc quyết định cử một nhóm ứng phó liên ngành tới Campuchia, nơi các vụ lừa đảo việc làm, bắt cóc và giam giữ người Hàn đang gia tăng nghiêm trọng.Nhóm ứng phó liên ngành do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Jin-ah dẫn đầu sẽ khởi hành tới Phnom Penh vào chiều ngày 15/10. Ngoài ra, đi cùng còn có Giám đốc Cơ quan điều tra quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Park Sung-soo, cùng quan chức thuộc các ban ngành hữu quan như Bộ Tư pháp và Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS).Tại Campuchia, nhóm dự kiến sẽ có cuộc gặp với các quan chức cấp cao nước sở tại, thảo luận về việc phối hợp điều tra và khám nghiệm, hồi hương thi thể vụ một sinh viên Hàn Quốc bị tổ chức tội phạm tại Campuchia tra tấn dã man đến tử vong xảy ra hồi tháng 8.Ngoài ra, nhóm cũng sẽ nắm bắt thông tin của hơn 80 người chưa rõ tung tích trong số các trường hợp người Hàn nghi đang bị giam giữ trái phép hay bị bắt giữ tại Campuchia, thảo luận với chính quyền sở tại về kế hoạch đưa công dân bị giam giữ do biện pháp trấn áp lừa đảo trực tuyến của cơ quan chức năng bản địa.Hiện tại, đã xác định được có 63 người Hàn bị chính quyền sở tại bắt giữ tại Campuchia, tuy nhiên do nhiều người trong số họ đang từ chối về nước, muốn tiếp tục ở lại, nên chưa rõ quá trình hồi hương có thể diễn ra sớm hay không.Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ bố trí chuyến bay đặc biệt để đưa những người này về nước càng sớm càng tốt, sau đó sẽ tiến hành điều tra, nếu phát hiệu có dính líu tới hành vi lừa đảo trực tuyến thì sẽ xử lý theo pháp luật.Mặt khác, vị trí Đại sứ Hàn Quốc tại Campuchia vẫn đang bỏ trống. Chính phủ dự kiến sẽ cử cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Lebanon Park Il sang Campuchia để đảm nhận công tác điều hành Đại sứ quán.