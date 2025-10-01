Seoul và 12 khu vực tỉnh Gyeonggi bị siết chặt kiểm soát giao dịch bất động sản

Photo : YONHAP News

Các ban ngành hữu quan Chính phủ Hàn Quốc trong đó có Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Kế hoạch và tài chính sáng ngày 15/10 đã công bố "Đối sách ổn định thị trường nhà ở". Đây là gói đối sách bất động sản thứ ba trong nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, với nội dung chính là mở rộng khu vực siết chặt quy chế về giao dịch bất động sản.Chính phủ quyết định mở rộng phạm vi "Khu vực điều chỉnh" và "Khu vực quá nóng về đầu cơ", là những khu vực kiểm soát về hành vi đầu cơ, hiện đang chỉ áp dụng với 4 quận là Gangnam, Seocho, Songpa, Yongsan (Seoul) thành toàn bộ khu vực Seoul cùng 12 khu vực khác thuộc tỉnh Gyeonggi. Hiệu lực áp dụng là từ ngày 16/10. Các khu vực này đồng thời được chỉ định là "Khu vực cấp phép giao dịch đất đai", mọi giao dịch phải xin cấp phép trước khi thực hiện.Chính phủ sẽ áp dụng quy định người mua nhà có nghĩa vụ phải vào ở thực tế tại nhà đã mua, nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ dựa trên chênh lệch giá.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ siết chặt hơn nữa về hạn mức cho vay. Tại Seoul, khu vực lân cận thủ đô và các khu vực bị siết chặt quy chế, hạn mức cho vay thế chấp nhà được chia theo giá trị của nhà ở, nếu nhà có giá trị dưới 1,5 tỷ won (1,05 triệu USD) thì được giữ nguyên hạn mức như hiện nay là 600 triệu won (421.100 USD), từ 1,5 tỷ won đến 2,5 tỷ won (1,75 triệu USD) thì hạn mức là 400 triệu won (280.700 USD), trên 2,5 tỷ won hạn mức cho vay chỉ còn là 200 triệu won (140.400 USD). Tại các khu vực này, lãi suất giả định (stress rate) áp dụng khi tính toán về tỷ số khả năng trả nợ (DSR) của người vay sẽ được nâng lên từ 1,5% như hiện nay lên 3%.Cùng với đó, các khoản vay tiền đặt cọc thuê nhà trọn gói (jeonse) cũng sẽ lần đầu tiên được áp dụng quy định DSR. Trường hợp người đã sở hữu một căn nhà nhưng vay tiền đặt cọc thuê nhà thì phần trả lãi khoản vay này sẽ được tính vào tỷ lệ DSR.Ngoài ra, Chính phủ quyết định sẽ tiến hành điều tra về các hành vi "thổi giá", phối hợp liên ngành để đối phó với các hành vi phạm pháp ở lĩnh vực bất động sản. Chính phủ cũng sẽ tiến hành nghiên cứu, thảo luận giữa các cơ quan hữu quan để sớm xây dựng đối sách cải cách thuế, bao gồm nội dung điều chỉnh thuế sở hữu và thuế giao dịch bất động sản.