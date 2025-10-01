Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tự nguyện trình diện điều tra về cáo buộc phản quốc

Photo : YONHAP News

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 15/10 đã tự nguyện tới trình diện tại Viện Kiểm sát cấp cao Seoul, nơi đặt văn phòng của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật. Đây là lần đầu tiên ông Yoon chịu trình diện điều tra kể từ sau khi bị bắt giam trở lại vào tháng 7.Ban đầu, Nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến tiến hành thực thi lệnh bắt, cưỡng chế áp giải ông Yoon tới điều tra về tội danh phản quốc vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Tuy nhiên, sau khi được quản giáo thông báo về kế hoạch thực thi lệnh bắt, ông Yoon đã tuyên bố sẽ tự nguyện trình diện điều tra. Phía luật sư của ông Yoon thì giải thích rằng cựu Tổng thống tự nguyện trình diện nhằm giảm bớt gánh nặng cho các công chức trại tạm giam.Một quan chức Nhóm công tố viên đặc biệt cho biết đã chuẩn bị sẵn nội dung thẩm vấn liên quan tới tội danh phản quốc, nếu hoàn tất các câu hỏi trong ngày thì không cần triệu tập thêm cựu Tổng thống.Vào ngày 24/9 và 30/9 vừa qua, Nhóm công tố viên đặc biệt đã gửi lệnh triệu tập điều tra cựu Tổng thống về cáo buộc phản quốc và lạm dụng chức quyền liên quan đến vụ điều động máy bay không người lái xâm phạm Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Yoon đã vắng mặt cả hai lần mà không giải trình lý do.Đây là lần đầu tiên cựu Tổng thống bị điều tra liên quan tới vụ máy bay không người lái xâm phạm Bình Nhưỡng. Cựu Tổng thống bị nghi ngờ đã điều động máy bay không người lái bay đến Bình Nhưỡng vào tháng 10-11 năm ngoái, rải truyền đơn tuyên truyền, gây tổn hại tới lợi ích quân sự của Hàn Quốc. Nhóm công tố viên đặc biệt nghi ngờ hành động này nhằm kích động miền Bắc tấn công, gây ra xung đột quân sự hoặc chiến tranh giữa hai miền, lấy cớ để ban bố lệnh thiết quân luật.