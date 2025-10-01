Tổng thống Lee Jae Myung coi ngành công nghiệp game là động lực xuất khẩu và việc làm

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 15/10 đã có buổi gặp với đại diện các doanh nghiệp game lớn trong nước, lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp.Tại đây, Tổng thống chỉ ra rằng trong thời gian qua, Chính phủ coi game là một hình thức giải trí gây nghiện, áp đặt các quy định kiểm soát, làm cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp game. Tuy nhiên, việc cấm đoán sẽ không thể giải quyết được vấn đề, ngược lại phải biến đó làm cơ hội. Theo ông Lee, ngành công nghiệp game sẽ có thể giúp mang lại lợi ích lớn về việc làm cho thanh niên, nên cần thảo luận liên quan về vấn đề này.Tổng thống cũng chỉ ra rằng phải cải thiện môi trường làm việc cho người lao động trong ngành công nghiệp game, trong đó có vấn đề thời gian làm việc kéo dài quá mức, cần thiết bảo đảm doanh nghiệp thực hiện bằng quy chế.Bên cạnh đó, ông Lee cũng nhấn mạnh việc bồi dưỡng ngành công nghiệp game có thể là giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu của Hàn Quốc nói chung. Với một đất nước nghèo tài nguyên, chủ yếu dựa vào xuất khẩu như Hàn Quốc, việc xuất khẩu game mới đúng là "xuất khẩu thực sự".Văn phòng Tổng thống đã chỉ định tuần này là "Tuần lễ văn hóa" nhằm tìm ra bước đột phá tăng trưởng, giải quyết các vấn đề dân sinh. Do đó, trong tuần này Tổng thống sẽ liên tục có các chuyến thị sát nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan trong lĩnh vực văn hóa.