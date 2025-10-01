Phó Thủ tướng Hàn Quốc lên đường dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong buổi gặp báo giới trước khi khởi hành đến Washington (Mỹ) để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại sân bay quốc tế Incheon ngày 15/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết sẽ giải thích rõ tình hình của Hàn Quốc với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người đã có sự hiểu biết nhất định về vấn đề này.Khi được hỏi liệu đã có lịch gặp chính thức với Bộ trưởng Bessent hay chưa, ông Koo trả lời sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhiều lần tại các buổi hội nghị. Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết đang xúc tiến tổ chức một cuộc hội đàm riêng giữa Bộ trưởng Koo và ông Bessent trong chuyến thăm Mỹ lần này. Nếu cuộc gặp được sắp xếp thành công, hai bên dự kiến sẽ trao đổi về các vấn đề cụ thể như đàm phán thuế quan, hoán đổi tiền tệ.Phó Thủ tướng Hàn Quốc sẽ lưu lại Washington đến ngày 18/10 để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20, hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB).Mặt khác, Chánh Văn phòng Chính sách Văn phòng Tổng thống Kim Yong-beom và Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Kim Jung-kwan cũng sẽ lên đường sang Mỹ vào ngày 16/10 để tiến hành các cuộc tham vấn tiếp theo về đàm phán thuế quan.