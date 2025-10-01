143 trường hợp trình báo người Hàn nghi mất tích hoặc bị giam giữ tại Campuchia

Photo : KBS News

Trong vòng từ năm ngoái cho tới gần đây, Cảnh sát Hàn Quốc đã tiếp nhận tổng cộng 143 trường hợp trình báo nghi ngờ người thân bị mất tích hoặc bị giam giữ trái phép tại Campuchia, do mất liên lạc sau khi xuất cảnh tới quốc gia này. Trong số này, có hơn 50 trường hợp hiện vẫn chưa rõ tung tích.Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cho tới thời điểm hiện tại mới ghi nhận duy nhất một trường hợp tử vong do lừa đảo việc làm, đó là nam sinh viên bị tổ chức tội phạm tại Campuchia tra tấn dã man đến tử vong hồi tháng 8. Sinh viên này nói với người nhà là đến Campuchia để "tham dự hội chợ việc làm".Số vụ lừa đảo việc làm nhắm vào người Hàn tại khu vực Đông Nam Á sau khi bùng phát mạnh tại khu vực "Tam giác vàng" (biên giới giữa ba nước Myanmar, Lào và Thái Lan) vào hồi cuối năm 2023. Tuy nhiên, gần đây các tổ chức tội phạm dường như đang chuyển địa bàn hoạt động sang Campuchia. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đầu năm ngoái đã chỉ định khu vực "Tam giác vàng" là khu vực cấm du lịch.Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang ban cảnh báo du lịch mức 1 (chú ý khi du lịch) đối với toàn bộ khu vực Campuchia. Trong đó, thủ đô Phnom Penh, vốn được ban cảnh báo mức 2 (hạn chế du lịch) đã được nâng lên mức 2,5 (chú ý đặc biệt) hôm 10/10 vừa qua.Sau khi số vụ khai báo mất tích trên toàn quốc gia tăng, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc đã lập ra tổ đối phó chuyên trách để tiến hành điều tra toàn diện về các vụ phạm tội nhắm vào người Hàn xảy ra tại Campuchia. Ngoài ra, Cảnh sát sẽ xúc tiến điều tra chung với phía Campuchia về vụ sinh viên bị tra tấn đến tử vong, cử thêm hai sĩ quan Cảnh sát tới nước sở tại để phối hợp điều tra.Cảnh sát cũng sẽ bố trí nhân lực tới khu vực xuất cảnh của sân bay quốc tế Incheon, để phát hiện và ngăn chặn sớm các trường hợp công dân bị lừa đảo việc làm sang Campuchia.