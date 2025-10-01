309 dịch vụ công Hàn Quốc đã được khôi phục sau sự cố hỏa hoạn

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc công bố tính đến 9 giờ sáng ngày 15/10, trong số 709 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) vừa qua, có 309 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ đạt khoảng 43,6%.Trong đêm ngày 14/10, có thêm ba hệ thống được khôi phục, trong đó có một dịch vụ của Văn phòng điều phối Nhà nước, hệ thống hỗ trợ dịch vụ các viện nghiên cứu thuộc Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông.Ngoài ra, 31 trong số 40 hệ thống trọng yếu (mức 1) được nhiều người dân sử dụng đã hoạt động bình thường trở lại, tỷ lệ khôi phục đạt 77,5%. 37 trong số 68 hệ thống mức 2 (54,4%) đã được khắc phục thành công.