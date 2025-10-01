Quân đội Hàn Quốc nối lại công tác khai quật hài cốt liệt sĩ trên đồi Baekma ở DMZ

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã nối lại công tác khai quật hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trên đồi Baekma (Bạch Mã) nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon từ ngày 15/10, sau khi bị dừng từ năm 2022.Hoạt động này là một trong các biện pháp nhằm giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Nam-Bắc. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với gia đình và Tổ quốc, đồng thời là biện pháp thực chất nhằm biến khu vực DMZ thành vùng đất hòa bình.Theo thỏa thuận quân sự ngày 19/9/2018, Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí tiến hành một dự án thí điểm chung nhằm khai quật hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh Triều Tiên tại Khu phi quân sự liên Triều ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon. Dựa trên thỏa thuận này, Hàn Quốc đã bắt đầu khai quật hài cốt tại ở đồi Hwasalmori (Đầu mũi tên) thuộc phía Nam của DMZ từ tháng 4/2019. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên không tiến hành khai quật hài cốt ở khu vực phía Bắc DMZ, nên chỉ có Seoul thực hiện hoạt động này trong Khu phi quân sự liên Triều.Sau đó, quân đội Hàn Quốc tiếp tục mở rộng sang khu vực đồi Baekma, nhưng công tác khai quật hài cốt này đã bị dừng từ tháng 11/2022 vì lý do an toàn, do tình hình an ninh liên Triều xấu đi. Từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2021 tại khu vực đồi Hwasalmori, quân đội Hàn Quốc đã khai quật được 424 bộ hài cốt cùng 101.816 di vật. Từ tháng 9/2021 đến tháng 11/2022 tại khu vực đồi Baekma, Hàn Quốc đã khai quật được 67 bộ hài cốt và 15.670 di vật.