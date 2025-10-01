Trung Quốc trừng phạt 5 công ty con tại Mỹ của Hanhwa Ocean

Photo : YONHAP News

Doanh nghiệp Hàn Quốc đang chịu thiệt hại do kẹt giữa cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 14/10 đã ban lệnh trừng phạt đối với 5 công ty con tại Mỹ của hãng Hanwha Ocean, trong đó có Hanwha Shipping, nhà máy đóng tàu Hanwha Philly và Hanwha Ocean USA International. Theo lệnh trừng phạt, các cá nhân hay doanh nghiệp Trung Quốc bị cấm giao dịch hoặc hợp tác với các công ty này.Bộ Thương mại Trung Quốc giải thích các doanh nghiệp nói trên đã hợp tác trong cuộc điều tra của Mỹ nhằm chống lại Trung Quốc, gây tổn hại tới lợi ích của Bắc Kinh.Đáng chú ý trong danh sách trừng phạt có nhà máy đóng tàu Hanwha Philly. Nhà máy này được Hanwha mua lại vào năm ngoái, là biểu tượng cho hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ, cũng chính là nơi Tổng thống Lee Jae Myung đã đích thân tới thăm vào tháng 8 vừa qua.Lệnh trừng phạt này được đưa ra vào đúng thời điểm Mỹ và Trung Quốc đang áp phí cập cảng với tàu thuyền của nhau. Sau khi Mỹ có các động thái nhằm kiềm chế ngành đóng tàu và vận tải biển của Trung Quốc, Bắc Kinh lập tức đáp trả bằng cách nhắm tới các doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ cho kế hoạch chấn hưng ngành đóng tàu của Washington.Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng lệnh trừng phạt của Trung Quốc sẽ không tác động trực tiếp ngay lập tức tới 5 công ty con trên của Hanwha Ocean. Dù vậy, động thái này được phân tích là nhằm truyền đi thông điệp cảnh báo với ngành đóng tàu Hàn Quốc, "nếu đứng nhầm bên có thể sẽ bị thiệt hại".Bắc Kinh hiện đang theo dõi chặt chẽ quan hệ hợp tác đóng tàu giữa Seoul và Washington. Truyền thông Nhà nước của Trung Quốc thậm chí còn cảnh báo rằng nếu tàu do Hàn Quốc sản xuất được sử dụng trong các chiến dịch tác chiến quân sự của Mỹ thì tình hình sẽ có thể trở nên "khó xử".Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đang khởi động kênh thương mại để đối phó với động thái trừng phạt của Bắc Kinh, bước đầu nhận định động thái này sẽ ảnh hưởng không lớn do giao dịch giữa 5 công ty con này với doanh nghiệp Trung Quốc là không đáng kể. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, do vẫn chưa thể dự đoán được liệu Bắc Kinh có áp thêm lệnh trừng phạt bổ sung nào hay không.