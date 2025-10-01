Photo : YONHAP News

Tòa án Hành chính Berlin (Đức) ngày 14/10 (giờ địa phương) đã bác một phần đơn của "Hội đồng Hàn Quốc" (Korea Verband) xin dừng hiệu lực lệnh dỡ bỏ bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" của chính quyền quận Mitte.Tòa án cho biết chính quyền quận Mitte đã giới hạn thời gian dựng tượng tối đa là hai năm để đảm bảo cơ hội sử dụng không gian công cộng cho các nghệ sĩ khác. Do đó, yêu cầu tháo dỡ bức tượng là hợp lý. Ngoài ra, Hội đồng Hàn Quốc cũng đã không chứng minh được quyền giữ lại bức tượng trên phần đất công.Tuy nhiên, Tòa án cho rằng thông báo của chính quyền quận Mitte về việc sẽ phạt 3.000 euro (3.560 USD) nếu tổ chức này không tự tháo dỡ bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" là không chính đáng, vì đó không phải là biện pháp cưỡng chế phù hợp.Bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" được dựng lên vào tháng 9/2020 tại Berlin. Tuy nhiên, chính quyền quận Mitte từ năm ngoái đã yêu cầu Hội đồng Hàn Quốc tháo dỡ bức tượng với lý do thời hạn trưng bày tối đa đối với các tác phẩm nghệ thuật tạm thời là hai năm.Về phần mình, Hội đồng Hàn Quốc lập luận rằng có những tác phẩm nghệ thuật khác trong cùng khu vực được áp dụng ngoại lệ, cho rằng nếu di dời tượng "Thiếu nữ Hòa bình" đến nơi khác thì sẽ khó tổ chức các hoạt động phản đối bạo lực tình dục trong chiến tranh như biểu tình hay giáo dục.Sau khi chính quyền quận Mitte ban lệnh tháo dỡ bức tượng vào tháng 9/2024, Hội đồng Hàn Quốc đã đệ đơn xin dừng hiệu lực quyết định này và được Tòa án chấp nhận, cho phép giữ lại bức tượng đến ngày 28/9 vừa qua. Khi thời hạn này kết thúc, chính quyền quận Mitte vào tháng 10 đã một lần nữa gửi đến tổ chức lệnh tháo dỡ bức tượng, cảnh báo nếu không thực hiện điều này thì chính quyền sẽ thuê đơn vị chuyên trách để cưỡng chế tháo dỡ.Hội đồng Hàn Quốc tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết này lên Tòa hành chính cấp cao Berlin-Brrandenburg.