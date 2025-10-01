KBS khởi động công tác chuẩn bị phát sóng Hội nghị thượng đỉnh APEC Gyeongju

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 15/10 đã tổ chức lễ khởi động công tác chuẩn bị sản xuất tín hiệu truyền hình phục vụ phát sóng quốc tế cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) với tư cách là đài truyền hình chủ quản. Hội nghị APEC tới đây sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang.Tham dự buổi lễ có Giám đốc điều hành KBS Park Jang-beom, ban lãnh đạo, đội ngũ phụ trách sản xuất nội dung đưa tin về APEC của KBS. Tất cả những người tham gia tuyên thệ sẽ chịu trách nhiệm về sự kiện trọng đại mang tầm quốc tế này với tư cách là đài truyền hình quốc gia của Hàn Quốc.KBS hiện đang thiết lập Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) cạnh Trung tâm hội nghị Hwabaek ở Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC. Trung tâm IMC sẽ mở cửa vào ngày 27/10 tới, chính thức sản xuất tín hiệu truyền hình phục vụ phát sóng quốc tế sự kiện.